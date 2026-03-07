Messina la denuncia di una 15enne | Sono stata violentata durante una festa di compleanno

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata durante una festa di compleanno a Messina lo scorso agosto. La giovane ha riferito di aver subito l'aggressione da parte di un 18enne presente all'evento. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che stanno indagando sui fatti. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito locale.

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 18enne lo scorso agosto a una festa di compleanno a Messina. Sull'episodio, riportato dalla Gazzetta del Sud, indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni. È stata la madre della vittima a presentare denuncia per violenza sessuale da cui sono nati gli accertamenti dei militari, con la raccolta anche di una serie di testimonianze su cosa sia successo quella sera nel locale. Ieri, venerdì 6 marzo, si è tenuta una delle tappe fondamentali dell'inchiesta, con l'incidente probatorio al Tribunale per i minorenni durato circa un'ora e mezza. L'obiettivo: raccogliere nella maniera più genuina possibile gli elementi fondamentali per andare avanti negli accertamenti.