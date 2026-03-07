Mercato Juve | così Di Gregorio ha reagito alle indiscrezioni su Vicario
Di Gregorio ha risposto alle recenti indiscrezioni riguardanti Vicario, suscitando attenzione tra gli appassionati di calcio. La questione riguarda le voci di mercato che coinvolgono il portiere e le sue possibili rotazioni con altri giocatori. Spalletti ha commentato che le gerarchie tra i portieri dovrebbero rimanere invariata, senza indicare cambiamenti imminenti.
Vicario Juve: Comolli pensa alla prossima estate. Sarà il sostituto di Di Gregorio? Trapelano già queste indiscrezionidi Redazione JuventusNews24Vicario Juve: prenderà il posto di Di Gregorio? Trapelano queste indiscrezioni per quanto riguarda la porta bianconera La...
Di Gregorio, i processi Juve e la bufera: ecco come sta. E sulle chiacchiere di mercato...Spalletti si fida del portiere bianconero e contro il Pisa potrebbe decidere di affidarsi a lui, anche perchè il club deve recuperare l'ex Monza per non bruciare l'investimento ... tuttosport.com
Juventus, Cambiaso in bilico: il sostituto arriva ‘grazie’ a Tudor | CMCambiaso rischia il taglio alla Juventus, visto il rendimento altalenante anche con Spalletti: tutti gli obiettivi in caso di cessione ... calciomercato.it
