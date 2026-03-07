Un menù che racconta la storia di Montepulciano attraverso piatti tipici e tradizioni locali. La proposta mira a far scoprire ai visitatori le radici della città, offrendo un percorso culinario che ripercorre le tappe più significative del suo passato. Ogni piatto è accompagnato da brevi descrizioni che evidenziano le caratteristiche e gli ingredienti della cucina montepulcianese.

Con il termine ‘esperienziale’, uno dei più inflazionati coniati dalla nouvelle vague del turismo, si intende il contatto diretto del viaggiatore con la cultura, le persone e il territorio oggetto della vacanza. In mezzo a tante formule che echeggiano questa tendenza, l’iniziativa ‘Una passeggiata nel tempo’, organizzata dal ristorante ‘L’altro Cantuccio’ di Montepulciano, riesce veramente ad offrire un’esperienza. Perché la coppia formata dallo chef Mattia Putzulu e dalla moglie Monica Ceregatti, sommelier, propone un menù che, in otto portate, ripercorre la storia di Montepulciano attraverso le abitudini alimentari dei suoi abitanti, citando anche personaggi come Agnolo Poliziano o, nel quarto centenario della nascita, Francesco Redi, autore del celebre verso ‘Montepulciano, d’ogni vino è il re’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menù che ripercorre la storia di Montepulciano

Il menù di chef Putzulu narra MontepulcianoCome ha detto il giornalista de La Nazione Marco Brogi, i pici della Val di Chiana "si fanno con la memoria".

