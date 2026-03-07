Mentre per l’Italia nulla lasciava presagire l’attacco in Iran l’Austria allertava 2 giorni prima i suoi cittadini in Qatar | Tenete scorte d’emergenza

Due giorni prima dell’attacco in Iran, l’Austria aveva avvertito i propri cittadini in Qatar di prepararsi con scorte di emergenza, mentre in Italia non c’erano segnali di allerta. Molti cittadini italiani si sono trovati bloccati nei Paesi del Golfo, impreparati a quanto stava per succedere. La situazione ha causato disagi e confusione tra le persone coinvolte, senza che ci fossero indicazioni preventive ufficiali.

Mentre molti cittadini italiani si sono ritrovati bloccati nei Paesi del Golfo, sorpresi dall'attacco congiunto di Usa e Israele contro l'Iran e con tante difficoltà per avere assistenza dalle sedi diplomatiche, l'Austria già due giorni prima scriveva ai suoi connazionali presenti in Qatar per informarli dei rischi e invitandoli anche a tenere in casa scorte di emergenza. Lo racconta a ilfattoquotidiano.it Ambra Buccarelli, una lavoratrice italiana residente a Dubai da più di un anno, che grazie a un passaparola tra colleghi sapeva già, giorni prima dell'inizio dell'escalation, che la situazione nella zona sarebbe potuta precipitare.