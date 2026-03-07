Menarini ricavi +6,2% a 4,89 miliardi Più donne che uomini in azienda

Menarini ha registrato un fatturato di circa 4,89 miliardi di euro nel 2025, con l’81% delle entrate generate all’estero e una crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha inoltre evidenziato che le donne rappresentano una quota superiore rispetto agli uomini nel suo organico. L’Ebitda si attesta tra 440 e 470 milioni di euro.

Firenze, 7 marzo 2026 – Un fatturato di 4,887 miliardi di euro, di cui l’81% realizzato all’estero, per una crescita del 6,2% rispetto al 2024, con un Ebitda (l’utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti), che si assesta fra 440 e 470 milioni. Anche il 2025 è stato un anno positivo per il gruppo farmaceutico Menarini, in linea più o meno col 2024 e con qualche piccolo ma importante traguardo sulle risorse umane: i dipendenti sono arrivati a 17.800, di cui il 50,7% donne. Per la prima volta in azienda la componente femminile supera così quella maschile: “E non per rispetto delle quote rosa, ma perché le donne sono brave”, ha spiegato Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, che ieri insieme al Ceo Elcin Barker Ergun, ha presentato i dati dell’ultimo bilancio dell’azienda farmaceutica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

