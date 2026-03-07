Il Ceo di Menarini, Barker Ergun, ha dichiarato che l'obiettivo dell'azienda è diventare un punto di riferimento nel settore oncologico in Italia. Durante un evento a Firenze, ha affermato che l'impegno di Menarini è volto a creare un'azienda leader nel campo dell'oncologia nel paese. La frase evidenzia la volontà di rafforzare la presenza e la reputazione nel settore medico.

Firenze, 6 mar. - (Adnkronos) - "Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in Italia nel campo dell'oncologia, questo è il nostro impegno e la nostra sfida". Lo ha detto Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, facendo il punto sui principali dati del Gruppo farmaceutico, questa sera a Firenze, nel corso di un incontro con la stampa alla Camera di Commercio, insieme a Lucia Aleotti, azionista e membro del board. “Noi siamo un'azienda europea, noi vogliamo che l'Europa sia veramente forte, ma il trend invece fa vedere l'opposto, perché la guerra per chi diventerà leader è tra gli Stati Uniti e la Cina". "C'è proprio bisogno che l'Europa faccia le cose di cui abbiamo parlato dopo il rapporto Draghi, e dobbiamo farle velocemente", ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Menarini, Ceo Barker Ergun: "Vogliamo essere ammiraglia dell'oncologia in Italia"

Banca d’Italia co-finanzia la ricerca dell’Oncologia Medica di ParmaIl contributo della raccolta fondi “insieme con te” garantita da Munus completa il finanziamento a favore dei pazienti e della ricerca La Banca...

Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo riscritto la storia dell'oncologia’“Negli ultimi 10 anni Msd ha riscritto la storia dell'oncologia, investendo in maniera importante sull'immuno-oncologia.

Una selezione di notizie su Ceo Barker Ergun.

Temi più discussi: Menarini cresce del 6%, ma il nuovo stabilimento è ancora congelato; Menarini Group chiude il 2025 in crescita, il fatturato sfiora i 4,9 miliardi; Menarini festeggia i 140 anni: sale ancora, sfiora i 4,9 mld e rilancia; Menarini cresce sui mercati globali: ricavi oltre 4,6 miliardi e ricerca al centro della strategia.

Menarini: sempre più in altro, sempre più rosa. Il 50,7% dei dipendenti è donnaNel pomeriggio di venerdì 6 marzo, nella sede della Camera di Commercio di Firenze il Gruppo Menarini ha presentato alla stampa i dati del 2025. msn.com

Menarini, ricavi +6,2% a 4,89 miliardi. Più donne che uomini in aziendaInvestimenti in crescita a 540 milioni. Lucia Aleotti: la tassa Ue sulle acque reflue è politica anti-industriale ... lanazione.it