Menarini conferma una crescita solida nel primo trimestre del 2025, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del gruppo. L'azienda evidenzia risultati positivi nelle sue attività e nel mercato europeo, senza specificare dettagli sui singoli settori o prodotti. La comunicazione si concentra sui dati complessivi e sull’andamento generale del business, senza entrare in analisi o interpretazioni ulteriori.

Firenze, 6 mar. - (Adnkronos) - "Il 2025 di Menarini mostra una crescita solida, così come abbiamo sempre auspicato, anche perché si tratta di una crescita ottenuta attraverso autofinanziamento, senza esposizione bancaria, quindi l'azienda fa tutto con le sue forze, il che significa reinvestimento totale degli utili prodotti, ma anche attenzione alla ricerca e sviluppo che raggiunge e supera l'11% del fatturato farmaceutico". Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, nel corso della conferenza stampa a Firenze per presentare i dati di bilancio 2025.

Paperoni italiani aumentano: in testa Giovanni Ferrero (41 miliardi). Prima donna Massimiliana Aleotti (Menarini) con 8.

Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti (Menarini) è "un falso storico"

