meloni vertice europeo a 4

Dopo una settimana di calma apparente, Giorgia Meloni partecipa a un vertice europeo a quattro, riaccendendo l’attenzione sull’Italia nel contesto internazionale. La premier torna a essere protagonista delle discussioni europee, con incontri che coinvolgono rappresentanti di altri paesi membri. La sua presenza al vertice segna una ripresa delle attività ufficiali dopo un periodo di assenza pubblica.

Dopo una settimana di quasi totale stasi che le è costata gli strali dell’opposizione, Giorgia Meloni riprende in mano le redini e torna al centro della scena internazionale. In mattinata ha fatto il punto telefonico sulla crisi in Medio Oriente e sui rischi per l’Europa in un vertice a quattro con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. La convocazione è partita da Londra, ma le indiscrezioni raccontano che l’input per attivare la piattaforma di consultazione E4 sia arrivato dalla premier, in un confronto con il cancelliere tedesco. Il comunicato finale di Downing Street è laconico: dopo la condanna dei "vergognosi attacchi iraniani" ai paesi della regione, i leader confermano che " diplomazia e stretto coordinamento militare saranno vitali nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

