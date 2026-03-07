Meloni | L’Italia non è parte del conflitto in Iraq e non intende farlo Carburanti? Valuto attivazione del meccanismo delle accise mobili

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non partecipa al conflitto in Iran e non ha intenzione di farlo. Ha anche annunciato che sta valutando l’attivazione del meccanismo delle accise mobili sui carburanti. La comunicazione è stata fatta tramite un videomessaggio pubblicato su Instagram. La sua affermazione si rivolge all’opinione pubblica e alle autorità italiane.

Roma, 7 marzo 2026 - “L’Italia non è parte del conflitto in Iran e non intende diventarne parte”, ha assicurato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio su Instagram. "Pace e sicurezza dei cittadini italiani” La premier ha affrontato le priorità per l’Italia davanti alla crisi mediorientale, su tutti pace e sicurezza dei cittadini: "Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace". "La fregata a Cipro è solidarietà e prevenzione” Per quanto riguarda la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

