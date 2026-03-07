Meloni | L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo Il governo lavora per la sicurezza dei cittadini e per la pace

La premier Giorgia Meloni ha condiviso un video sui social in cui ribadisce che l’Italia non partecipa al conflitto e non intende farlo. Nel messaggio, sottolinea che il governo si impegna a rafforzare l’azione diplomatica internazionale e a tutelare gli italiani. Meloni evidenzia inoltre che l’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere la pace nel paese.

La premier illustra anche l'impegno per mitigare le conseguenze del conflitto: task force sui prezzi e contro le speculazioni e il meccanismo delle "accise mobili" per la benzina «L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto». La premier Giorgia Meloni lo ha ribadito con un video sui propri social, nel quale dà conto del lavoro del governo per rafforzare l’azione diplomatica a livello internazionale e dell’impegno per tutelare gli italiani. Un impegno che si dispiega assistendo i nostri connazionali che si trovano ancora nella regione del Golfo e lavorando per arginare le conseguenze interne del conflitto, in particolare in relazione all’aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, Meloni: “Italia non in guerra e non intende diventarne parte”(Adnkronos) – “La nostra linea è molto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte.

