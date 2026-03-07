Melissa Satta per lei un nuovo lavoro del tutto inaspettato | ecco cosa farà

Melissa Satta ha annunciato di aver intrapreso un nuovo percorso lavorativo, diverso da quanto fatto in passato. La showgirl ha condiviso sui social media i dettagli della sua nuova attività, che la porterà a impegnarsi in un settore completamente diverso dal suo solito. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, curiosi di scoprire cosa comporterà questa svolta nella sua carriera.

Nuovo capitolo professionale per Melissa Satta, che sorprende tutti con una scelta inattesa. Lontana per un momento dalle passerelle e dagli studi televisivi, la showgirl ha deciso di mettersi alla prova in un ambito diverso, dedicandosi con impegno e concentrazione a un progetto che segna una svolta nella sua carriera. Tra copioni da studiare e giornate trascorse in casa a prepararsi, la 39enne è pronta a debuttare sul grande schermo, aprendo così una fase completamente nuova del suo percorso artistico. E alla fine l’amore ha vinto: «Melissa Satta cambia lavoro: ecco cosa farà» Attraverso le sue IG Stories, Melissa ha raccontato di essere... 🔗 Leggi su Donnapop.it

