Melbourne dominio Mercedes Le terribili parole di Vasseur

A Melbourne, nel circuito di Albert Park, si è svolta la prima sessione di qualifiche della stagione di Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position, portando la Mercedes al primo posto, davanti a Kimi Antonelli. La scuderia tedesca ha mostrato una netta superiorità nelle qualifiche, con i piloti che hanno occupato le prime posizioni. Le parole di Vasseur sono state particolarmente dure.

E' di George Russell l a prima pole della nuova stagione della F1. Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gp d'Australia sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, con il pilota britannico che si è piazzato davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Terzo il sorprendente Isack Hadjar con la Red Bull. Quarto tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton con l'altra 'Rossa' ha chiuso settimo. Sesto il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren, dietro al compagno di scuderia Oscar Piastri. Subito un incidente invece per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è finito fuori pista con la macchina bloccata. Sarà 20esimo in griglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Melbourne, dominio Mercedes. Le terribili parole di Vasseur Leggi anche: F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima fila Piastri domina le libere a Melbourne, superando Mercedes e FerrariInizio di stagione con segnali concreti dai motori Mercedes: la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del... Una selezione di notizie su Melbourne dominio Mercedes Le terribili.... Temi più discussi: Pole di Russell e dominio Mercedes in qualifica. 4° Leclerc, 7° Hamilton; F1: dominio Mercedes a Melbourne. Pole Russell, 2’ Antonelli. 4’ Leclerc, 7’ Hamilton; F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima fila; Formula 1 Australia: Verstappen, guardate che botto! La pole è un dominio Mercedes. F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima filaIl pilota britannico della Mercedes George Russell precede il compagno di squadra italiano Andrea ... msn.com F1, qualifiche GP Australia: dominio Mercedes con Russell in pole e Antonelli secondo. Ferrari quarta con LeclercDoveva essere Mercedes e così è stato. La prima fila del GP di Australia sul tracciato di Melbourne, vedrà in pole ... msn.com Uno-due Mercedes a Melbourne. Dominio totale nelle prime qualifiche della stagione Russell partirà in pole davanti ad Antonelli. Terzo un fantastico Hadjar. Quarto Leclerc a 8 decimi da Russell. Settimo Hamilton x.com | PILLOLE DALL'AUSTRALIA GP Australia 1999 – Melbourne La stagione di Formula 1 si apre con una sorpresa. Eddie Irvine porta la Ferrari F399 alla sua prima vittoria in carriera dopo 82 Gran Premi. McLaren velocissima ma fragile: ritirati Häk - facebook.com facebook