mekies talento e visione dalla ferrari alla red bull super motore fatto in casa

Laurent Mekies, ex ferrarista, ha lasciato la scuderia italiana per approdare alla Red Bull. Ora lavora come direttore sportivo, contribuendo allo sviluppo di un motore realizzato internamente. La sua carriera in Formula 1 include anche un ruolo presso la Ferrari, e recentemente ha fatto il salto alla squadra austriaca. Mekies è riconosciuto per il suo talento e la sua visione nel settore.

Sempre lì torniamo: agli ex ferraristi che in F1 cercano fortuna altrove e magari la trovano pure. Ultimo caso in ordine di tempo, quello di Laurent Mekies. Che, dopo essere stato il direttore sportivo del Cavallino sia con Binotto che con Vasseur, dalla estate scorsa è il timoniere dei Bibitari. Cioè ha preso il posto di Chris Horner, il personaggio che ha fatto grande la Red Bull, prima in versione Vettel e poi con Verstappen. Sotto la guida del manager francese, la scuderia sembra aver dimenticato le turbolenze che avevano caratterizzato, tra scandali e polemiche, la fase terminale dell’era Horner (tra parentesi: Chris è ancora sul mercato, c’è chi dice stia aspettando una chiamata dalla Ferrari e chi invece lo vuole interessato all’acquisto di un team, o là Alpine o la Haas). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

