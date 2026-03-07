Medio Oriente Scope Ratings | implicazioni sul credito sovrano contenute

Scope Ratings ha segnalato che nel Medio Oriente, una prolungata interruzione delle infrastrutture di esportazione, energetiche o dello Stretto di Hormuz, potrebbe causare uno shock negativo dal lato dell’offerta. La società di rating evidenzia come l’instabilità nella regione possa aggravare questa situazione, influenzando potenzialmente le capacità di esportazione e le forniture energetiche.

Qualsiasi interruzione prolungata delle strutture di esportazione, delle infrastrutture energetiche o dello stesso Stretto di Hormuz, combinata con una maggiore instabilità regionale, aumenta il rischio di uno shock n egativo dal lato dell’offerta. Ciò potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale, con potenziali implicazioni economiche, fiscali e persino politiche a livello globale. E’ quanto emerge dal report a cura di Alvise Lennkh-Yunus, Sovereigns and Public Sector di Scope Ratings. Medio Oriente: implicazioni sul credito sovrano contenute. Tra le quattro maggiori economie dell’UE, Italia (BBB+Positivo),. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

