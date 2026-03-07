Medio Oriente accuse alla Russia | Ha aiutato l’Iran La Casa Bianca minimizza | Non cambia nulla nelle operazioni

Nuove tensioni emergono nel Medio Oriente, con accuse rivolte alla Russia di aver fornito supporto all'Iran. La Casa Bianca ha risposto affermando che queste accuse non influenzano le operazioni in corso. La situazione rimane incerta, mentre le autorità internazionali monitorano attentamente gli sviluppi nella regione. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui dettagli delle accuse.

Nuove tensioni sul fronte internazionale mentre prosegue la crisi in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense The Washington Post, citando funzionari informati sui dati dell'intelligence, la Russia avrebbe fornito all'Iran informazioni sensibili riguardo alla posizione di alcune risorse militari americane presenti nella regione. In particolare, Mosca avrebbe condiviso con Teheran l'ubicazione di navi e aerei militari degli Stati Uniti, elementi che avrebbero potuto incidere sulle operazioni in corso contro obiettivi iraniani. Dalla Casa Bianca, tuttavia, arriva una risposta che ridimensiona la portata della...

Un napoletano alla guida delle operazioni di pace Onu in Medio OrienteDa New York dove è la sede centrale a Ginevra dove si trova la principale base europea dell'Onu, i rumors indicano un napoletano come candidato...

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Tensione Medio Oriente: l'Iran minaccia Paesi che partecipano all'aggressione insieme a Usa e IsraeleL'Iran lancia un monito agli Stati europei: appoggiare l'azione militare di Usa e Israele equivale a diventare un bersaglio; intanto si intensificano attacchi, accuse reciproche e interventi diplomati ... notizie.it

Guerra in Medio Oriente, tensioni tra gruppi di esuli iraniani alla manifestazione per la paceGli animi si sono scaldati quando all’iniziativa – promossa da Cgil, Anpi e altre sigle – sono arrivate persone con le bandiere del regime e altre ... milano.repubblica.it

Iran, come l’Italia è diventata irrilevante in Medio Oriente. L'opinione di Alberto Negri P.S. Domani, sabato 7 marzo 2026 GENOVA, alle 21.00 al teatro Govi sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. I big - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE I Gli Usa: "Colpiti più di 3.000 obiettivi nella prima settimana di guerra all'Iran". Teheran: "Oltre 1.300 civili uccisi, crimini di guerra. Paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione" #ANSA x.com