Media israeliani | Ferito il figlio di Khamenei erede designato Trump | Il bombardamento della scuola? Fatto dall’Iran – La diretta

Secondo fonti israeliane, il figlio dell’iraniano Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, l’erede designato alla guida del paese, è rimasto coinvolto nel conflitto scoppiato con Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha accusato l’Iran di aver bombardato una scuola. La vicenda si svolge in un quadro di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle responsabilità.

L’erede designato alla guida dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, è rimasto finito all’inizio del conflitto con Usa e Israele. A riportarlo media israeliani. Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. 🔗 Leggi su Open.online

Media Israele: Mojtaba Khamenei ferito. Il ferimento è avvenuto in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra, affermano i media israeliani

Iran, la guerra in diretta, Media Israele: Ferito il figlio di Khamenei. Idf attacca depositi iraniani di petrolio. Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, sabato 7 marzo 2026: ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme

Iran, nuovi attacchi israeliani su Teheran: colpito l'aeroporto Mehrabad | Media: "Mosca sta aiutando i pasdaran contro le forze Usa"

#VIDEO - Le immagini dell'ospedale colpito da raid a #Teheran Secondo i media iraniani, raid israeliani avrebbero colpito un ospedale a Teheran. L'agenzia #Isna riferisce che il #Gandhi, nel nord della città, sarebbe stato centrato da attacchi aerei