Mazzette all' Asp di Palermo tre arresti | presidi ortopedici e pensioni false nel mirino della procura

La polizia ha arrestato tre persone ai domiciliari nell’ambito di un’indagine che coinvolge presidi ortopedici e indebiti assegni pensionistici presso l’Asp di Palermo. L’operazione, condotta dalla squadra mobile, ha portato al fermo di individui sospettati di aver frodato il sistema con pratiche illecite. L’indagine riguarda specificamente irregolarità nelle pratiche amministrative e nelle pensioni erogate.

La squadra mobile ha eseguito tre arresti ai domiciliari nell'ambito della recente inchiesta per un presunto giro di mazzette all' ASP di Palermo per favorire alcune aziende specializzate nella vendita di presidi ortopedici e a rilasciare certificati medici falsi, necessari per ottenere pensioni di invalidità, senza visite e senza reali controlli. Il gip Ivana Vassallo ha così in parte accolto la richiesta dei sostituti procuratori Gianluca De Leo e Andrea Zoppi, che coordinano l'indagine. Gli arrestati Sono finiti ai domiciliari Giuseppe Nicoletti, 65 anni, al quale durante le perquisizioni domiciliare, nei giorni scorsi,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

