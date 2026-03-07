Maxi multa da 45mila euro a un ristorante il figlio prende a calci e sputi i carabinieri | arrestato

Un ristorante è stato sanzionato con una multa di 45 mila euro a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Durante i controlli, il figlio della titolare ha aggredito i carabinieri, prendendoli a calci e sputi, e poi è stato arrestato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, mentre il locale è stato soggetto a controlli più approfonditi.

In manette un ragazzo di 23 anni dopo l'ispezione finita con una sanzione e un'aggressione. I fatti Il controllo e la maxi multa per gravi carenze igienico e sanitarie nel ristorante. Poi l'aggressione a calci e sputi contro i carabinieri da parte del figlio della titolare. E l'arresto. È l'esito di un intervento effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri nel Pavese dove un controllo congiunto con i militari del Nucleo ispettorato lavoro di Pavia e del Nas di Cremona, si è concluso con la denuncia della titolare di un ristorante a Vellezzo Bellini (Pavia) per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per gravi carenze igienico sanitarie.

