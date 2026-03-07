Maxi investimento per Racing Bulls

Il team Racing Bulls annuncia un investimento di 64 milioni di euro che porterà a 100 nuovi posti di lavoro. I fondi saranno destinati a sviluppi e progetti legati alla crescita dell’attività. L’annuncio è stato reso noto attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli su come verranno distribuiti i fondi o quali saranno i prossimi passi.

Cento posti di lavoro in più e un maxi investimento: 64 milioni di euro. Fondi che serviranno per migliorare in modo significativo le capacità produttive e di ricerca e sviluppo dell'azienda, garantendo un vantaggio competitivo nel settore delle corse automobilistiche, in particolare in vista del nuovo regolamento tecnico Fia (Federazione internazionale dell'automobile) in vigore dal Mondiale 2026. Questo è l'obiettivo alla base del progetto di investimenti presente nell'Accordo di sviluppo presentato al vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, da Racing Bulls Spa, azienda controllata dal gruppo austriaco Red Bull GmbH, attiva in Formula 1 con il nome Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team.