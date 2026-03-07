Maurizio Merluzzo porta a Salerno lo spettacolo …E se facessi un tour!?
Martedì 18 marzo il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà lo spettacolo “…E se facessi un tour!?” di Maurizio Merluzzo, noto performer, doppiatore e content creator italiano molto seguito sui social. L’evento si svolgerà nel teatro cittadino, portando in scena lo spettacolo scritto e interpretato dallo stesso Merluzzo. La serata vedrà la presenza dell’artista che porterà sul palco il suo show.
Martedì 18 marzo il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà ".E se facessi un tour!?", lo spettacolo teatrale di Maurizio Merluzzo, performer, doppiatore e content creator tra i più seguiti del panorama italiano.Conosciuto dal grande pubblico per il suo lavoro nel doppiaggio, per i contenuti online e per la sua presenza sui social, Merluzzo porta sul palco uno show ironico e dinamico che mescola comicità, racconto personale e momenti musicali, coinvolgendo il pubblico in un viaggio divertente dentro il suo universo creativo.
