Maurizio de Giovanni presenta L’orologiaio di Brest alla biblioteca comunale

Lunedì 9 marzo 2026 alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni in via San Francesco D’Assisi 115, si svolgerà la presentazione del libro “L’orologiaio di Brest” di Maurizio de Giovanni. L’evento è organizzato dalla libreria Il Girasole e vedrà l’autore italiano contemporaneo incontrare il pubblico locale per discutere della sua nuova opera.

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Lo scrittore napoletano presenterà il suo ultimo romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli), un’opera intensa ed emozionante che segna un ritorno al noir più profondo e introspettivo. In questo romanzo – definito dall’autore stesso “il libro che non aveva mai scritto” – de Giovanni indaga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, verità e segreti, intrecciando vite segnate dal tempo e dai traumi della storia italiana, con particolare attenzione al legame più complesso e indecifrabile: quello tra padri e figli. Ad accompagnare Maurizio de Giovanni nel dialogo con il pubblico ci sarà la giornalista Lucia Grimaldi, che guiderà l’incontro e verrà introdotto dai saluti iniziali del sindaco Andrea De Filippo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

