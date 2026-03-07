Maturità 2026 il 10 marzo i 100 giorni | studenti verso il nuovo esame Tutte le novità

Da orizzontescuola.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 marzo segna l'inizio dei 100 giorni che portano alla maturità 2026, con gli studenti pronti a affrontare il nuovo esame di Stato. In questa data partirà ufficialmente il countdown che anticipa la prima prova scritta, mentre le novità e le modalità dell’esame sono state comunicate ai partecipanti. La data rappresenta un momento di attesa e preparazione per gli studenti coinvolti nel percorso.

Scatta martedì 10 marzo il conto alla rovescia per la maturità 2026: mancheranno esattamente 100 giorni alla prima prova scritta dell’esame di Stato. Come ogni anno, per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori è un momento simbolico, segnato da riti scaramantici, gite e tradizioni che accompagnano l’inizio della fase finale di preparazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità

Maturità 2026: tutte le materie e le novità dell’esameGli studenti potranno consultare tutte le informazioni dettagliate tramite il motore di ricerca ufficiale disponibile qui: Visualizza materie esame...

Tutti gli aggiornamenti su Maturità 2026 il 10 marzo i 100 giorni....

Temi più discussi: Notte prima degli esami 3.0, anteprima evento per la Maturità; 100 Giorni alla Maturità 2026: feste, eventi principali e consigli sulla sicurezza; 100 giorni Maturità 2026, che tempo farà il 10 marzo: le prime previsioni; Prove Invalsi dal 2 marzo per chi ha la Maturità 2026: la novità.

maturità 2026 il 10 marzoCento giorni alla maturità, a Viareggio il grande evento firmato ScuolaZooMartedì (10 marzo) dj set, animazione, giochi e momenti iconici che trasformano la spiaggia in uno spazio di condivisione e celebrazione ... luccaindiretta.it

100 giorni Maturità 2026, che tempo farà il 10 marzo: le prime previsioniIl 10 marzo scattano i 100 giorni alla Maturità 2026: sole o pioggia per la data simbolo? Ecco le previsioni meteo (ancora incerte) per la prossima settimana ... skuola.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.