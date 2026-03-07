Maturità 2026 il 10 marzo i 100 giorni | studenti verso il nuovo esame Tutte le novità

Il 10 marzo segna l'inizio dei 100 giorni che portano alla maturità 2026, con gli studenti pronti a affrontare il nuovo esame di Stato. In questa data partirà ufficialmente il countdown che anticipa la prima prova scritta, mentre le novità e le modalità dell’esame sono state comunicate ai partecipanti. La data rappresenta un momento di attesa e preparazione per gli studenti coinvolti nel percorso.

Scatta martedì 10 marzo il conto alla rovescia per la maturità 2026: mancheranno esattamente 100 giorni alla prima prova scritta dell'esame di Stato. Come ogni anno, per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori è un momento simbolico, segnato da riti scaramantici, gite e tradizioni che accompagnano l'inizio della fase finale di preparazione.