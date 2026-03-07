Mattia chi è il figlio di Manuela Arcuri | Studia canto ballo e recitazione va persino a scuola di musical

Mattia è il figlio di Manuela Arcuri, nata nel 1977, e Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore. Nato nel maggio 2014, frequenta corsi di canto, ballo e recitazione, e si dedica anche allo studio di musical. La madre si è sposata con il padre di Mattia due volte, prima a Las Vegas e poi in Italia, nel 2022 sul lago di Bracciano.

Dal maggio 2014, Manuela Arcuri è mamma di uno splendido figlio, Mattia, nato dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore al quale l’attrice di Latina si è legata nel 2010 e che ha sposato qualche anno più tardi a Las Vegas e poi nel 2022 in Italia, sul lago di Bracciano. L’attrice ha deciso di dare al piccolo Mattia – che oggi ha 11 anni – anche il suo cognome. Ha infatti scelto di chiamare Mattia Di Gianfrancesco Arcuri il bambino, in modo tale da renderlo riconoscibile anche con il cognome della mamma. Come raccontato un paio di anni fa negli studi di Verissimo, anche Mattia sogna di fare l’attore come la mamma, che sarebbe d’accordo con la sua decisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«È un momento tutto nuovo per me, sto ricominciando da capo», racconta Manuela Arcuri nel suo ritorno in televisione.