Mattarella rallenta il Piano casa | no al decreto ci vuole una legge

Il governo ha deciso di sospendere l’approvazione del decreto relativo al Piano casa, preferendo invece l’adozione di una legge specifica. La discussione riguarda principalmente le tempistiche per il rilascio degli immobili e il rapporto tra proprietari e affittuari, ma non sono solo le tensioni internazionali a influenzare questa decisione. La volontà è di procedere con un intervento più strutturato e duraturo.

Non c’è solo la guerra in Medio Oriente a rallentare il via libera del governo a uno dei progetti più attesi della legislatura: il maxi Piano casa. Anche il Colle si è messo di traverso. Intendiamoci, chi è vicino al dossier tende a sminuire e a parlare di rilievi che non destano grande preoccupazione, di dialogo costruttivo e di soluzione a portata di mano. Sta di fatto che il Consiglio dei ministri che era stato programmato per venerdì 6 marzo e che avrebbe dovuto dare l’annuncio di migliaia di nuovi alloggi a prezzi calmierati da consegnare a famiglie e lavoratori della tanto bistrattata classe media è saltato. C’è un cdm riprogrammato e... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mattarella rallenta il Piano casa: no al decreto, ci vuole una legge Leggi anche: Piantedosi al Senato: «Ci vuole il fermo preventivo». Decreto sicurezza, incontro Mattarella-Mantovano