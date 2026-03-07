Matteo Rinaldi, dopo aver conquistato il terzo posto a MasterChef, ha dichiarato che il programma rappresenta per lui una rivincita e ha espresso il desiderio di aprire un locale in cui possa preparare i piatti che ama. In un video, ha anche affermato di aver acquisito maggiore fiducia nelle proprie capacità grazie all’esperienza e al supporto degli chef.

L’INTERVISTA. Matteo Rinaldi dopo il terzo posto: «Ho acquisito una nuova consapevolezza delle mie capacità grazie alla fiducia degli chef. Nel mio futuro una bakery, pane e dolci» Dopo la prima eliminazione di Dounia (28enne Oss di Bassano del Grappa), anche Matteo ha dovuto salutare il cooking show Sky Original a un passo dalla finalissima. «MasterChef - ha detto Rinaldi in occasione della conferenza stampa con i quattro finalisti - è stata un’esperienza intensa che mi ha aiutato ad acquisire una nuova consapevolezza delle mie capacità e che mi ha regalato relazioni e amicizie, che continuano. Un’esperienza che è stata comunque un’occasione di rivincita». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «MasterChef è la mia rivincita, ora sogno un locale dove cucinare quello che amo» - Video

Fulminacci: Deluso? Premio Mia Martini quello che desideravo, lo dedico a mia mamma – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 “Maccome deluso? Ho vinto, è il premio più bello che potessi prendere.

"Il mare per me è libertà. Amo la mia città e sogno di andare alle Olimpiadi"L’ultimo Europeo U19 vinto a fine ottobre ad Arzachena (Sardegna) nella vela, in categoria IQFoil, si aggiunge al Mondiale conquistato in estate a...

Tutto quello che riguarda MasterChef è la mia rivincita ora sogno....

Temi più discussi: MasterChef è la mia rivincita, ora sogno un locale dove cucinare quello che amo - Video; DINìCHE: Stare sul palco è la mia rivincita contro i bulli. Oggi canto la vera me e sogno un duetto con Liberato; MasterChef 15, vince Matteo Canzi: Lo show mi ha quasi demolito, mi sono rialzato grazie al pescegatto. Farò lo chef, non l'influencer; Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese?/ Il brano di Sanremo 2026 del marito l'ha commossa.

«MasterChef è la mia rivincita, ora sogno un locale dove cucinare quello che amo» - VideoMatteo Rinaldi dopo il terzo posto: «Ho acquisito una nuova consapevolezza. Nel mio futuro una bakery, pane e dolci» ... ecodibergamo.it

Teo vince MasterChef 2026: la proclamazione e l’esplosione di gioiaÈ Matteo Canzi, detto Teo, il vincitore di MasterChef Italia 2026: dopo una stagione ricca di colpi di scena è stata proclamata la vittoria ... amica.it

Raro predatore dei fondali preso da Raffaele Castelli: “Una sorpresa”. Poi finisce nella cucina dello chef Valtriani, ex concorrente di MasterChef - facebook.com facebook

Carlotta Bertin: "Per Masterchef ho lasciato un lavoro sicuro. Infastidita dall'odio gratuito della gente" x.com