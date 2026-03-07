Mascolinità tossica | due ricerche internazionali denunciano il ritorno a modelli misogini e sessisti

A ridosso dell’8 marzo, due ricerche internazionali evidenziano un aumento di atteggiamenti misogini e sessisti, con un ritorno a modelli di mascolinità tossica. Gli studi analizzano comportamenti e atteggiamenti di uomini in diverse nazioni, sottolineando come tali tendenze stiano riaffiorando in vari contesti sociali. I risultati mostrano una persistente presenza di stereotipi di genere e di comportamenti discriminatori, anche in ambienti che si pensavano più evoluti.

Nel Regno Unito, la vasta ricerca condotta da Ipsos e dal Global Institute for Women’s Leadership del King’s College di Londra su 23.000 persone in 29 paesi, pubblicata giovedì scorso, mostra come i giovani uomini esprimano visioni più tradizionali sui ruoli di genere rispetto alle generazioni precedenti. Secondo lo studio, quasi un terzo dei ragazzi della Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) ritiene che una moglie debba obbedire al marito e il 33% pensa che l’ultima parola nelle decisioni importanti spetti all’uomo. Una quota più che doppia rispetto agli uomini della generazione dei baby boomer (nati tra il 1945 e il 1964), tra i quali solo il 13% condivide questa visione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mascolinità tossica”: due ricerche internazionali denunciano il ritorno a modelli misogini e sessisti Mascolinità tossica: uno studio ne individua i tratti principaliLa mascolinità tossica è spesso associata alla persistenza di dinamiche patriarcali, ma quali sono i tratti che la caratterizzano? Per rispondere a... Apple conferma il ritorno di CarPlay con una versione aggiornata per modelli del 2026Apple conferma il ritorno di CarPlay con una versione aggiornata, CarPlay Ultra, destinata a debuttare su un modello del gruppo Hyundai-Kia nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mascolinità tossica. Argomenti discussi: Influencer misogini verso le donne: ecco i politici alleati contro la mascolinità tossica. Mascolinità tossica: gli otto segnali di rischioPer definire meglio questo concetto, nel 2024 un gruppo di ricercatori della Oregon State University aveva sviluppato e validato uno strumento per misurare la mascolinità tossica negli studenti ... repubblica.it Dai pregiudizi sulle identità sessuali al sessismo: ecco l'identikit della mascolinità tossicaTracciato l'identikit della mascolinità tossica, ovvero identificati otto indicatori negli uomini eterosessuali nelle società occidentali. È il risultato di uno studio di Deborah Hill Cone della ... ansa.it