Martiri della libertà da ringraziare sempre

Ottantadue anni dopo il 8 marzo 1944, giorno in cui furono uccisi cinquantacinque cittadini, si ricordano ancora le vittime di quella tragedia. Sono passati molti decenni, ma quel momento resta impresso nella memoria collettiva. La giornata viene commemorata con cerimonie pubbliche e momenti di riflessione, per mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita in nome della libertà.

Ottantadue anni dopo quel tragico 8 marzo 1944, il giorno in cui cinquantacinque cittadini e lavoratori empolesi furono deportati nei campi di sterminio, la città e la sua comunità insieme alla delegazione di Sankt Georgen an der Gusen – con la quale Empoli è gemellata dal 1997 – con il sindaco Andreas Derntl, si sono fermate e hanno reso loro tutti gli onori. Presenti l’affezionato Erich Wahl (consigliere regionale), la Bewusstseinsregion Mauthausen – Sankt Georgen – Gusen (Regione consapevole, associazione con soci i tre Comuni su cui insistevano i campi di concentramento Mauthausen e Gusen) con la direttrice Andrea Wahl, componenti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ferrara: Cantiere in centro storico, modifiche alla viabilità tra Giovecca e Martiri della Libertà da venerdì.Ferrara si appresta a vivere una fase di modifiche alla circolazione nel cuore del suo centro storico.

Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della LibertàIn occasione della "Festa di Capodanno", in programma mercoledì, l'Area Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina ha emesso un'ordinanza...

Isola ecologica interrata in Piazza Martiri della Libertà, Alpi: «Cantiere fermo da oltre un mese, servono risposte»Sono trascorsi otto mesi dall’avvio dei lavori per la realizzazione dell’isola ecologica interrata in Piazza Martiri della Libertà e, secondo quanto segnala la consigliera dell’Area Liberale Cristina ... ravennawebtv.it

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato e bloccato a Bologna quattro cittadini rumeni ritenuti responsabili della “spaccata” avvenuta il 3 marzo ai danni del negozio Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della Libertà, da cui erano stati sottratti occhi - facebook.com facebook