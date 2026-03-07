La pianista Margherita Rordorf si esibirà allo Scriabin Concert Series, una rassegna dedicata al pianoforte organizzata dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti. L’evento si svolgerà presso il Polo Le Clarisse a Grosseto, dove la musica classica sarà protagonista. La rassegna torna in questa sede con un nuovo appuntamento.

GROSSETO La pianista Margherita Rordorf (foto) di scena allo Scriabin Concert Series. La rassegna dedicata al pianoforte, organizzata e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, torna al Polo Le Clarisse. Oggi alle 17.30 sarà protagonista Margherita Rordorf, pianista milanese di soli quattordici anni, già attiva in importanti contesti concertistici nazionali e internazionali. Il costo del biglietto è 8 euro, ridotto 6 euro per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 5372994. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Margherita Rordorf alle 'Clarisse'

