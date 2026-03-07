marco gallo aperta la causa di beatificazione del 17enne morto in un incidente a sovico

È stata aperta una causa di beatificazione per un ragazzo di 17 anni, deceduto in un incidente a Sovico. La procedura riguarda il riconoscimento della sua santità e coinvolge le autorità ecclesiastiche che valutano la sua vita e le eventuali virtù. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalle autorità religiose competenti.

La vita è un fil d’argento, quasi un monumento. Leggera, pesante, un cavaliere errante. Una tomba ed è finita. Ma ricomincia la vera vita Si è aperta con le parole di Marco Gallo, con alcuni dei suoi pensieri letti nella Cappella arcivescovile di Milano, la causa di beatificazione del 17enne morto in un incidente stradale nel 2011 a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, investito mentre andava a scuola. «Celebriamo non una memoria di una persona ammirevole, esemplare e interessante per tanti aspetti, ma una proposta di vita con lo scopo di incoraggiare tutti noi alla santità. Perciò siamo grati di quello che è stato fatto e di quello che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Marco Gallo: un modello di santità possibile a tutti! La sua vita breve e intensa x.com

Nato a Chiavari nel 1994, appassionato di sport e montagna, Marco #Gallo negli anni delle scuole superiori ha maturato un cammino di fede all'interno del movimento di Comunione e Liberazione. Nel 2011 ha perso la vita mentre si recava a scuola in un inci - facebook.com facebook