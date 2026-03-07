marco baldini e il racconto del tentato suicidio per la ludopatia avevo deciso di buttarmi dal balcone

Marco Baldini ha raccontato di aver tentato di togliersi la vita a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo, rivelando di aver deciso di buttarsi dal balcone. La sua storia è stata resa pubblica attraverso un’intervista in cui ha descritto i momenti più difficili della sua vita, evidenziando come la ludopatia abbia influito profondamente sul suo percorso personale.

Marco Baldini è tornato a parlare dei momenti più difficili della sua vita. Il conduttore radiofonico ha raccontato come è iniziata la sua ludopatia, il suo rapporto con i soldi, fino a confidare di essere arrivato a pensare al suicidio nel periodo più buio in cui tutto sembrava senza via d'uscita. Marco Baldini, il successo e i soldi Marco Baldini è stato ospite di Ciao Maschio, la trasmissione di Nunzia De Girolamo in onda su Rai 1. Il conduttore radiofonico ha raccontato che "l'errore più grosso" che ha fatto "è stato confondere soldi e successo: pensavo che più soldi hai più sei bravo, più hai successo". Il conduttore radiofonico Marco Baldini Baldini ha spiegato che voleva avere sempre più soldi perciò si è "imbucato in affari che poi ho scoperto essere poco leciti".

