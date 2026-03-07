Marathon convince a metà | recensioni positive ma lancio al di sotto delle aspettative
Il lancio di Marathon, il nuovo gioco sviluppato da Bungie, ha ricevuto recensioni positive da parte di chi l’ha provato, ma il risultato commerciale nelle prime ore è stato inferiore alle aspettative. Nonostante l’interesse iniziale, l’accompagnamento al debutto non è stato efficace e ciò potrebbe aver influenzato le vendite. Tuttavia, l’accoglienza da parte dei giocatori che hanno dato fiducia al titolo è risultata molto positiva.
Marathon è diventato il titolo simbolo nonché ago della bilancia di questo cambio di rotta: dai risultati che otterrà dipenderà parecchio delle future strategie della compagnia nello sviluppo di titoli di questo genere. Il problema, però, è che il gioco sviluppato da Bungie arriva dopo il crollo d’interesse per Destiny 2 (dovuto probabilmente alla naturale conclusione di un ciclo comunque positivo nel complesso), le polemiche per il furto delle grafiche e le critiche aspre della stampa per la versione alpha che hanno costretto il team a posticiparne l’uscita. Tutto questo ha portato ad un naturale scetticismo nei confronti del titolo, alimentato da una critica che nella fase di testing più recente si è mostrata sempre piuttosto tiepida nei confronti del gioco. 🔗 Leggi su Esports247.it
