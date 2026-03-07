Il lancio di Marathon, il nuovo gioco sviluppato da Bungie, ha ricevuto recensioni positive da parte di chi l’ha provato, ma il risultato commerciale nelle prime ore è stato inferiore alle aspettative. Nonostante l’interesse iniziale, l’accompagnamento al debutto non è stato efficace e ciò potrebbe aver influenzato le vendite. Tuttavia, l’accoglienza da parte dei giocatori che hanno dato fiducia al titolo è risultata molto positiva.

Marathon è diventato il titolo simbolo nonché ago della bilancia di questo cambio di rotta: dai risultati che otterrà dipenderà parecchio delle future strategie della compagnia nello sviluppo di titoli di questo genere. Il problema, però, è che il gioco sviluppato da Bungie arriva dopo il crollo d’interesse per Destiny 2 (dovuto probabilmente alla naturale conclusione di un ciclo comunque positivo nel complesso), le polemiche per il furto delle grafiche e le critiche aspre della stampa per la versione alpha che hanno costretto il team a posticiparne l’uscita. Tutto questo ha portato ad un naturale scetticismo nei confronti del titolo, alimentato da una critica che nella fase di testing più recente si è mostrata sempre piuttosto tiepida nei confronti del gioco. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Marathon convince a metà: recensioni positive ma lancio al di sotto delle aspettative

Il lancio di Highguard è in salita su Steam: oltre l’80% delle recensioni sono negativeHighguard, sparatutto free-to-play presentato come titolo di chiusura agli ultimi The Game Awards 2025, ha affrontato un debutto in salita su Steam.

Bartzokas critica la prestazione dell'Olympiacos: "Al di sotto delle aspettativeUn confronto decisivo della Coppa di Grecia ha mostrato una supremazia netta del Panathinaikos sull’Olympiacos Piraeus, con il punteggio finale di...