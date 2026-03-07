Marano lite su un pullman Anm | arrestato 28enne armato di coltello

Questa mattina a Marano, un giovane di 28 anni è stato arrestato dopo una lite su un pullman ANM. L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Marano è stato richiesto dall’autista del mezzo, che aveva segnalato una situazione di tensione tra alcuni passeggeri. Sul posto, i militari hanno trovato l’uomo armato di un coltello e lo hanno fermato.

Questa mattina, intorno alle ore 9, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Marano è intervenuta a via San Rocco su richiesta dell’autista dell’autobus ANM. L’uomo è stato costretto a interrompere la corsa a causa di una lite tra due cittadini extracomunitari. Quando i militari sono intervenuti hanno fermato e arrestato un 28enne Gambiano che poco prima, armato di un coltello con lama di 22 centimetri, aveva minacciato un altro extracomunitario a bordo del bus in quel momento non presente seminando il panico tra i passeggeri. Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale La Birreria: arrestato 47enne Il 28enne è stato bloccato e perquisito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Marano: arrestato un 28enne armato di un coltello da 22 cm a bordo di un bus ANM.

Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello: arrestato un 28enne a Marano

