Marano di Napoli 79enne ucciso a colpi di pistola in auto | la vittima è Castrese Palumbo

A Marano di Napoli, un uomo di 79 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua auto. La vittima, nota alle forze dell’ordine, è stata colpita intorno alle 11 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo di 79 anni anni, già noto alle forze dell’ordine, Castrese Palumbo, è stato ucciso intono alle 11.10 di questa mattina a Marano, nel Napoletano. I carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti, dopo la segnalazione di spari in strada, in via Svizzera, all’angolo con corso Europa. All’interno di una Toyota Yaris, seduto al lato di guida, hanno trovato il cadavere di Palumbo. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, ignoti poco prima prima hanno esploso contro l’uomo diversi colpi d’arma da fuoco, alcuni dei quali lo hanno ferito alla testa. Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro nove. Indagini in corso, sia cercando e sentendo testimoni sia acquisendo eventuali immagini da telecamere di videosorveglianza nella zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Agguato a Marano: ucciso Castrese PalumboMARANO DI NAPOLI (NAPOLI), 7 MARZO 2026 – Agguato mortale questa mattina a Marano di Napoli.

Agguato in pieno giorno a Marano di Napoli, ucciso 79enne affiliato al clan NuvolettaSparatoria in pieno giorno a Marano di Napoli, intorno alle 11 di sabato 7 marzo.

Marano di Napoli, uomo ucciso in auto a colpi di pistola in via Svizzera: chi era Castrese Palumbo, 79 anni, e cosa sappiamo finora sull’agguatoUna Toyota Yaris ferma all’angolo tra via Svizzera e corso Europa, il nastro dei carabinieri a chiudere l’incrocio, la curiosità e la paura di chi passa. È lo scenario che stamattina, intorno alle 11: ... alphabetcity.it