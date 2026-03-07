Maradona in festa | il Napoli batte il Torino e ritrova Anguissa e De Bruyne

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Torino allo stadio Maradona, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Durante la partita, sono tornati in campo Anguissa e De Bruyne, che avevano precedentemente saltato alcune gare. La partita è durata circa tre minuti di lettura e ha visto le squadre affrontarsi con determinazione.

Il Napoli batte il Torino 2-1 allo stadio Maradona e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Antonio Conte sale così momentaneamente a un punto dal Milan, consolidando la propria posizione nella corsa europea. Decidono le reti di Alisson Santos nel primo tempo e di Eljif Elmas nella ripresa. Nel finale accorcia Casadei, ma non basta al Torino per evitare la sconfitta. La serata azzurra è impreziosita anche dai ritorni importanti di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi nuovamente disponibili dopo i rispettivi problemi fisici. Il Napoli parte con grande intensità e crea subito pericoli. Dopo un primo tentativo di Politano, la squadra di Conte trova il vantaggio al 7'. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maradona in festa: il Napoli batte il Torino e ritrova Anguissa e De Bruyne Il Napoli batte il Torino e ritrova Anguissa e De BruyneSerata positiva per gli azzurri, che conquistano tre punti importanti in chiave Champions e ritrovano due elementi fondamentali Tre punti... Napoli-Torino 2-1, il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De BruyneNapoli, 6 marzo 2026 - Dopo tanti mesi il Napoli ritrova in panchina i lungodegenti De Bruyne e Anguissa (che entreranno nel secondo tempo) ma... Contenuti utili per approfondire Maradona in festa il Napoli batte il.... Temi più discussi: Napoli-Torino, Sal Da Vinci ospite d’onore al Maradona: festa azzurra con i 50 mila; Napoli - Torino, Sal Da Vinci ospite d'onore al Maradona: festa azzurra con i 50 mila; Napoli in festa per Sal Da Vinci: Razzismo contro di me? Dico no alle provocazioni; Le foto di un giovane Carlo Conti: le serate allo Yab, Maradona e i pugni (per scherzo) con Stallone. Napoli-Torino 2-1, il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De BruyneAlisson Santos ed Elmas, con un gol per tempo, liquidano la pratica granata nella serata che rivede in campo i due lungodegenti. Nel finale Casadei illude gli ospiti, ma per D'Aversa arriva il primo k ... msn.com Napoli-Torino 2-1, Maradona celebrates on the day of Anguissa and De Bruyne's return.Napoli-Torino 2-1, Maradona celebrates on the day of Anguissa and De Bruyne's return. Alisson Santos and Elmas, with goals in each half, put an end to the Granata's situation on a night that saw the ... sport.quotidiano.net IL NAPOLI SI IMPONE AL MARADONA Niente da fare per il Torino che accorcia nel finale ma non riesce a raggiungere il pareggio. Vergara esce per un infortunio al piede #SerieA #Napoli #Torino x.com Serie A, il Napoli batte 2-1 il Torino al Maradona: decidono i gol di Alisson Santos e Elmas - facebook.com facebook