Manufatti abusivi realizzati in un uliveto scatta la denuncia

Durante un controllo ambientale nella provincia di Latina, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno hanno scoperto manufatti abusivi in un uliveto. Sono stati identificati lavori edilizi realizzati senza i necessari titoli autorizzativi e sono state avviate le procedure per la denuncia. La scoperta evidenzia ancora una volta la presenza di pratiche edilizie irregolari nella zona.

Deferito il proprietario, e committente dei lavori. I controlli a Maenza da parte dei militari del Nucleo carabinieri forestale Resta un problema nella provincia di Latina quello dell'abusivismo edilizio. E proprio nei giorni scorsi nel corso di un controllo ambientale del territorio i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno hanno fatto luce sulla realizzazione di opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi all'interno di un uliveto a Maenza. Siamo in località Sant'Eleuterio e secondo quanto accertato era stato realizzato un piazzale di circa 200 metri quadrati, ricoperto con materiale lapideo sul quale erano stati costruiti due basamenti in cemento per circa 9 metri quadrati complessivi.

