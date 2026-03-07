Un noto preparatore di Monaco di Baviera ha presentato un aggiornamento per la Revuelto, il modello italiano con motore V12. La vettura riceve una significativa aggiunta di fibra di carbonio, che ne modifica l’aspetto e le caratteristiche estetiche. Il lavoro si concentra sulla versione Mansory Carbonado, che punta a migliorare l’aspetto sportivo e le prestazioni del veicolo.

Per chi ama le auto sportive made in Italy potrebbe essere un mezzo sacrilegio. Mansory, del resto, è fatta così: dopo avere messo mano ultimamente alla Maserati MC20 e in passato alla Ferrari SF 90, si è dedicata alla Ferrari Purosangue e ora si è spostata in casa Lamborghini. Obiettivo? Realizzare la Carbonado X, un esemplare unico derivato dalla Revuelto e destinato allo showroom del tuner bavarese a Dubai. Erede della prima Carbonado del 2012 che era però basata sulla Aventador, la X evolve i concetti già espressi dalla Mansory Initiate, impostata sulla Revuelto. Le vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese hanno da sempre un ruolo centrale nel portfolio di Mansory. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mansory Carbonado, come portare al top la Revuelto

Il nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic "Pasquantino? Mostri le sue doti da leader. Voglio portare i giocatori al top». "Azzurri, test mondiale. Vi presento la mia Italia fatta di valori umani»Il World Baseball Classic compie vent’anni: l’edizione numero 6, che andrà in scena dal 5 al 17 marzo tra Miami, Houston, San Juan e Tokyo, segnerà...

Yildiz, ora l'ingaggio è da top: la prima missione è portare la Juve in ChampionsDall’inchiostro al campo, ieri è cominciata la nuova era di Kenan Yildiz alla Juventus e da oggi il talento turco deve far parlare il campo e cantare...

MANSORY CARBONADO X | FULL CARBON REVUELTO

Contenuti e approfondimenti su Mansory Carbonado.

Argomenti discussi: Non ci crederete, ma questa Classe G creata da Mansory è una coupé.

Mansory Carbonado GTS: omaggio molto speciale alla Lamborghini Aventador [FOTO]La storia dell’automobile ha visto pochissime vetture avvicinarsi così tanto al concetto di supercar quanto la Lamborghini Aventador. Dal 2010 fino alla conclusione della sua produzione nel 2022, ... motorionline.com

Mansory Carbonado X: quando la Lamborghini Revuelto da 1.001 CV non era abbastanza estremaSant'Agata Bolognese ha creato un mostro. Un V12 ibrido da 1.015 CV, carrozzeria che taglia l'aria come una lama, zero compromessi. Eppure, a qualcuno a Dubai è sembrata insufficiente. Così è arrivata ... msn.com