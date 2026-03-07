Il Manchester City ha deciso di non includere Erling Haaland nella lista dei convocati per la partita di FA Cup contro il Newcastle. La scelta è stata comunicata dall'allenatore Guardiola e non si tratta di un problema fisico dell’attaccante. La squadra si prepara quindi senza il suo principale goleador per questa sfida, che si svolge senza la presenza di Haaland tra i titolari.

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro» Corrado pre Juve Pisa: «Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo, da troppo tempo non giocavamo contro grandi... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, Haaland escluso dai convocati contro il Newcastle: ecco il motivo

Leggi anche: Manchester City, infortunio Haaland: perché l’attaccante ha saltato la sfida contro il Leeds. Cosa è successo

Newcastle-Manchester City: semifinale di EFL Cup, probabili formazioni e ultime dai campiMartedì 13 gennaio 2026 (calcio d’inizio ore 20:00) Newcastle e Manchester City si affrontano a St James’ Park nella gara d’andata della semifinale...

Una raccolta di contenuti su Manchester City.

Temi più discussi: Haaland salta Leeds-Manchester City, Guardiola: Nulla di grave; Pronostico Newcastle United-Manchester City: analisi e probabili formazioni 07/03/2026 FA Cup; Pep Guardiola elogia la grande vittoria quando il Manchester City ha battuto il Leeds United; Newcastle-Manchester City: dove vedere la partita in tv e streaming | Premier League 2025/26.

Manchester City, Haaland: È stata una stagione orribile. Sarà difficile sostituire De BruyneLa stagione 2024/2025 del Manchester City è stata deludente. I Citizens hanno abituato la loro tifoseria a vittorie e trofei. Quest’anno, però, il club allenato da Pep Guardiola ha deluso le ... gianlucadimarzio.com

Liverpool-Manchester City 1-2, gol e highlightsIl City si aggiudica il big match della 25^ giornata di Premier battendo 2-1 il Liverpool ad Anfield. Succede tutto nel secondo tempo: a sbloccarla è la squadra di Slot con una punizione capolavoro da ... sport.sky.it

Manchester City, Bernardo Silva sempre più verso l’addio: non rinnoverà con i Citizens - facebook.com facebook

FA Cup – Ottavi in diretta su discovery+ e DAZN con Newcastle Manchester City x.com