Mancano ambulanze a Vieste donna muore lungo la strada | il corpo verrà disseppellito e sottoposto ad autopsia

A Vieste, una donna di 78 anni è deceduta mentre era trasportata in auto verso l’ospedale, perché il pronto soccorso locale era sprovvisto di medici e ambulanze quella sera. La salma verrà disseppellita e sottoposta ad autopsia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla carenza di mezzi di emergenza nella zona.

Il caso scosse la comunità e la politica locale. La decisione della Procura di Foggia, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di 4 persone. Si tratta di tre operatori sanitari e della figlia della vittima Il caso, che scosse la comunità e la politica locale, giunge ad una svolta con la disposizione di accertamenti tecnici non ripetibili da parte della Procura di Foggia (pm Matteo Stella). Il conferimento dell'incarico è previsto il prossimo 17 marzo, alle ore 12. Undici le parti offese nel procedimento, che vede 4 persone indagate per concorso in omicidio colposo. Si tratta di tre operatori sanitari e della figlia della vittima, quest'ultima difesa e rappresentata dall'avv.