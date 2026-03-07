Mamma e figlia 13enne morte travolte dal tornado negli USA | la 47enne aveva altri sette figli

Una forte tempesta ha attraversato l'Oklahoma, causando danni e vittime. Un tornado ha sollevato un furgone, provocando la morte di Jodie Owens, di 47 anni, e della figlia Lexi, di 13 anni. Jodie Owens aveva altri sette figli. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui soccorsi o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito gli USA. Nello Stato dell'Oklahoma un tornado ha letteralmente sollevato un furgone uccidendo Jodie Owens, 47 anni, e la figlia Lexi, 13. La donna aveva appena chiamato i figli rimasti a casa per dirgli di mettersi al riparo prima che la linea si interrompesse.

Mamma muore sbranata da tre cani per proteggere il figlio di 5 anni negli USA: Emily aveva solo 26 anniEmily Panuco è morta a Big River, nello Stato della California, si è frapposto tra i cani e il figlio di 5 anni.

Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, morte quattro persone: papà, mamma e i due figli di 15 e 22 anniUn'intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca.

