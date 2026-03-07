Maltrattamenti nel carcere di Bari | ridotta in Appello la condanna per il sovrintendente Coppi

In seguito a un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza di secondo grado riguardante i maltrattamenti verificatisi nel carcere di Bari il 27 aprile 2022. La decisione riguarda in particolare il sovrintendente Coppi, la cui condanna è stata ridotta rispetto alla sentenza di primo grado. La vicenda è stata oggetto di attenzione giudiziaria e si è conclusa con questa nuova pronuncia.

La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado per il pestaggio del detenuto Gregorio Leto avvenuto nel 2022: cade l'interdizione dai pubblici uffici È arrivata la sentenza di secondo grado per la vicenda dei maltrattamenti avvenuti nel carcere di Bari il 27 aprile 2022. Il 6 marzo 2026, la Corte d'Appello di Bari ha ridotto a 3 anni di reclusione la pena inflitta a Domenico Coppi, il sovrintendente della polizia penitenziaria precedentemente condannato a 3 anni e 6 mesi. La pena resta sostituita dalla detenzione domiciliare, ma la Corte ha revocato la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, confermando nel resto le altre disposizioni.