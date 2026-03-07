Maltratta e minaccia la compagna interviene la polizia

Una donna è stata vittima di maltrattamenti e minacce da parte del partner, e la polizia è intervenuta per fermare la situazione. L’episodio si è verificato ad Assisi e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità hanno gestito la situazione e hanno preso i provvedimenti necessari. Nessun dettaglio sulle conseguenze o sui passaggi successivi.

Assisi (Perugia), 7 marzo 2026 – Ancora maltrattamenti in famiglia, ancora una donna vittima della violenza. Con episodi reiterati nel tempo, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia di Stato di Assisi, al termine degli accertamenti, hanno proceduto all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di uomo di 46 anni che ora è indagato e dovrà rispondere pe r lesioni personali, minaccia, violenza privata, vio lazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della compagna. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti dopo aver parlato con la donna che li aveva chiamati, l'uomo, ossessionato dalla gelosia, dopo una lite, aveva iniziato a insultarla e a minacciarla, arrivando persino a bloccarla con forza a letto, riportando lesioni personali alla mano.