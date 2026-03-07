Maltempo in Puglia scatta l’allerta gialla | previste piogge e temporali su Bari e provincia

La Protezione Civile della Puglia ha emesso un'allerta gialla per maltempo, che riguarda principalmente Bari e la provincia. Sono previste piogge intense e temporali a partire dalla mezzanotte, con un rischio idrogeologico che potrebbe interessare diverse zone della regione. La situazione è monitorata attentamente e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

Avviso della Protezione Civile valido dalla mezzanotte dell’8 marzo e per le successive 20 ore. Possibili rovesci e temporali sulla Puglia centro-meridionale La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valido dalle ore 00.00 di domenica 8 marzo e per le successive 20 ore. Secondo il bollettino meteo, sulla regione sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto nelle aree della Puglia centro-meridionale. I quantitativi di pioggia previsti sono generalmente deboli ma potranno risultare localmente moderati, mentre sul resto del territorio regionale i fenomeni dovrebbero essere più isolati e di minore intensità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

