Un uomo di 75 anni ha perso la vita oggi nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla Riviera di Chiaia, verso le 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso è stato causato da un malore improvviso mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tempo di lettura: 2 minuti Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, lungo la Riviera di Chiaia. Un uomo di 75 anni ha perso la vita a seguito di un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria vettura. La dinamica dell’incidente L’uomo percorreva la Riviera di Chiaia in direzione Piazza Vittoria a bordo di una Fiat Punto, accompagnato dalla compagna. Poco dopo aver superato l’incrocio con Piazza San Pasquale, all’altezza del civico 263, il conducente è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. L’auto ha deviato la traiettoria verso destra, salendo sul marciapiede e impattando contro il muro di cinta della Villa Comunale, per poi ribaltarsi completamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Malore fatale alla guida nella zona di Chiaia, deceduto un uomo di 75 anni

Andrea, morto a 58 anni per un malore fatale alla guida. Camion fuori controllo, si schianta contro le autoViareggio, 10 febbraio 2026 – Ad aspettarlo dietro la curva c’era un destino drammatico.

Malore fatale mentre è alla guida, addio a Giuliano ValdugaL'uomo aveva 68 anni ed era dalle parti di Valgrande di Terragnolo quando si è sentito poco bene ed ha accostato, azionando le quattro frecce.

Una selezione di notizie su Malore fatale.

Temi più discussi: Malore fatale mentre gioca a calcio: Paolo muore a 52 anni, Padula a lutto; Tram 9 deragliato, l’ipotesi dell’errore umano (per malore o distrazione fatale): scambio e lanterna erano funzionanti; Malore fatale, addio a Luca Dos: lo storico fondatore delle Due spade muore a 61 anni; Malore nel parcheggio del supermercato: 45enne muore sotto gli occhi dei presenti.

Dramma a Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida per un 70enneCon estrema lucidità, nonostante la sofferenza, è riuscito ad accostare il veicolo sul ciglio della strada per evitare incidenti ... cagliaripad.it

Malore fatale a Gonnosfanadiga: uomo si ferma con l’auto e muore poco dopoTragedia nelle prime ore della mattina a Gonnosfanadiga, dove un uomo è morto dopo essersi fermato in strada ed essere sceso dalla propria auto. L’episodio è avvenuto poco dopo le 7, quando il conduce ... vistanet.it

SAN PIETRO DI FELETTO (TV). MALORE FATALE NEL SONNO A 24 ANNI, “PER IL MEDICO ERA ANSIA E STRESS” “Il medico gli aveva detto che era solo un po’ di ansia e stress” racconta Roberta Casonato, ma quando martedì mattina è andata in camera - facebook.com facebook

#dramma Dramma a #Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida per un 70enne x.com