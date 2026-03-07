Malore fatale alla guida nella zona di Chiaia deceduto un uomo di 75 anni
Un uomo di 75 anni ha perso la vita oggi nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla Riviera di Chiaia, verso le 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso è stato causato da un malore improvviso mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, lungo la Riviera di Chiaia. Un uomo di 75 anni ha perso la vita a seguito di un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria vettura. La dinamica dell'incidente L'uomo percorreva la Riviera di Chiaia in direzione Piazza Vittoria a bordo di una Fiat Punto, accompagnato dalla compagna. Poco dopo aver superato l'incrocio con Piazza San Pasquale, all'altezza del civico 263, il conducente è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. L'auto ha deviato la traiettoria verso destra, salendo sul marciapiede e impattando contro il muro di cinta della Villa Comunale, per poi ribaltarsi completamente sulla carreggiata.
