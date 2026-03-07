Maldive finalmente rientrano i pisani | Storia a lieto fine

I turisti pisani che si trovavano alle Maldive sono stati fatti rientrare in Italia. La loro permanenza nel paese si era protratta a causa della chiusura di una parte dello spazio aereo internazionale, conseguente agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente e all’attacco israelo-statunitense all’Iran. Le autorità italiane hanno coordinato le operazioni di rimpatrio, che sono ora concluse.

Proseguono i rientri della comitiva di pisani rimasta bloccata alle Maldive dopo la chiusura di parte dello spazio aereo internazionale legata agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente e alle ripercussioni dell’attacco israelo-statunitense all’Iran. Dei 15 pisani presenti a Malé, altri 7 stanno partendo nelle stesse ore, mentre stamani mattina gli ultimi 3 dovrebbero lasciare l’isola per rientrare in Italia. Dopo i primi rientri delle scorse ore, altri componenti della comitiva stanno infatti lasciando le Maldive con nuovi voli organizzati attraverso il coordinamento delle autorità diplomatiche italiane. Le conseguenze dell’attacco si sono estese anche al traffico aereo internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maldive, finalmente rientrano i pisani: "Storia a lieto fine" Storia a lieto fine: ritrovato sano e salvo Giuseppe AdinolfiLieto fine per la famiglia Adinolfi con il ritrovamento di Giuseppe, il 38enne che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 13 di gennaio. "Indovina chi viene a cena" a teatro. Belvedere: storia cult, a lieto fine"Ogni sera alla fine della commedia "Indovina chi viene a cena" ci aspetta tanta gente per ringraziarci per le emozioni regalate: ciò mi commuove". Una raccolta di contenuti su Maldive finalmente rientrano i pisani.... Argomenti discussi: Maldive, finalmente rientrano i pisani: Storia a lieto fine. Maldive, finalmente rientrano i pisani: Storia a lieto fineProseguono i rientri della comitiva di pisani rimasta bloccata alle Maldive dopo la chiusura di parte dello spazio aereo ... lanazione.it Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»Finora sono stati circa 10 mila gli italiani fatti rientrare con l'aiuto della Farnesina, dall'inizio della crisi del traffico aereo per la guerra in Iran. Quanti connazionali ancora restano in Medio ... msn.com