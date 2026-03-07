Mafie compie 30 anni la legge sull’uso sociale dei beni confiscati

Da ildenaro.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in tutta Italia si svolgono oltre 180 eventi organizzati dalla rete di Libera per celebrare i trent’anni della legge sull’uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi. In diverse piazze del paese sono stati allestiti banchetti, attività di animazione e raccolte firme per ricordare questa normativa. La giornata coinvolge cittadini, associazioni e realtà locali impegnate nel riutilizzo dei beni sequestrati.

I trent’anni della legge sull’uso dei beni confiscati alle mafie, don Ciotti: “Una svolta anche nella coscienza collettiva”Libera, l’associazione contro le mafie – fondata nel 1995, tra gli altri, da don Luigi Ciotti – è ricca di storie, volti, lotte.

