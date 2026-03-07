Mafie compie 30 anni la legge sull’uso sociale dei beni confiscati

Oggi in tutta Italia si svolgono oltre 180 eventi organizzati dalla rete di Libera per celebrare i trent’anni della legge sull’uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi. In diverse piazze del paese sono stati allestiti banchetti, attività di animazione e raccolte firme per ricordare questa normativa. La giornata coinvolge cittadini, associazioni e realtà locali impegnate nel riutilizzo dei beni sequestrati.

“Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Milano, 7 mar. (askanews) – Oltre 180 piazze in tutta Italia con banchetti, animazione, raccolta firme organizzate dalla rete di Libera per festeggiare e onorare i 30 anni della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi. Oggi 7 marzo 2026 sono 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, la legge 109 fu approvata in Parlamento. Da Trieste a Palermo, da Torino a Genova. E ancora Bologna, Pistoia,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

I trent’anni della legge sull’uso dei beni confiscati alle mafie, don Ciotti: “Una svolta anche nella coscienza collettiva”Libera, l’associazione contro le mafie – fondata nel 1995, tra gli altri, da don Luigi Ciotti – è ricca di storie, volti, lotte.

Leggi anche: Compie 30 anni la legge sul riutilizzo dei beni confiscati: iniziative anche a Palermo

Approfondimenti e contenuti su Mafie compie 30 anni la legge sull'uso....

Temi più discussi: Beni confiscati alle mafie: la legge compie 30 anni, il 6 e 7 marzo eventi a Chiavari e Genova; 30 anni dalla legge sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la mobilitazione di Libera; Beni confiscati alle mafie, Libera festeggia i 30 anni della legge nelle piazze d’Italia: iniziative anche in Calabria · LaC News24; Libera, tre giorni di mobilitazione in tutta Italia e a Torino la Giornata della memoria e dell’impegno.

Compie 30 anni la legge sul riutilizzo dei beni confiscati: iniziative anche a PalermoSabato un momento di confronto sul ruolo sociale di questi spazi. Libera avvia una raccolta firme: Il 2% del Fondo unico giustizia venga destinato a nuovi progetti ... palermotoday.it

Mafie, compie 30 anni la legge sull’uso sociale dei beni confiscatiMilano, 7 mar. (askanews) – Oltre 180 piazze in tutta Italia con banchetti, animazione, ... msn.com

Quegli spazi sequestrati alle mafie che presto torneranno alla comunità x.com

La Toscana rafforza il proprio impegno nella lotta alle mafie puntando soprattutto sulla cultura della legalità e sul recupero dei beni confiscati. La Regione ha stanziato oltre 600mila euro per progetti nelle scuole, campi antimafia per i giovani e iniziative di me - facebook.com facebook