Maestra aggredita a scuola dalla madre di un ex alunno | confermata la condanna

Una donna è stata condannata definitivamente per aver aggredito un’insegnante in una scuola dell’infanzia nel centro di Cassino alcuni anni fa. La vicenda riguarda l’attacco subito dalla maestra da parte della madre di un ex alunno. La sentenza conferma la condanna già emessa in precedenza, rendendola definitiva.

L’episodio avvenne a Cassino: la donna strattonò e tirò i capelli alla docente davanti ai bambini. Accolta la tesi difensiva degli avvocati Sandro Salera, Paolo Marandola e Benedetta Altobelli È definitiva la condanna per la donna che, alcuni anni fa, aggredì un’insegnante all’interno di una scuola dell’infanzia nel centro di Cassino. L’episodio risale al secondo giorno di scuola, quando la madre di un bambino che aveva frequentato l’istituto l’anno precedente entrò senza autorizzazione nella struttura, dando vita a momenti di forte tensione. Secondo quanto ricostruito nel corso del procedimento, la donna si scagliò contro la maestra, strattonandola e tirandole i capelli per ben due volte, accompagnando l’aggressione con frasi intimidatorie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Piacenza, maestra aggredita dalla madre di un’alunna: la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplareUna maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza.

