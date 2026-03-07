Madueke porta l’Arsenal in vantaggio in FA Cup mentre Trossard è costretto ad abbandonare per infortunio

Nel quinto turno della FA Cup, l’Arsenal si è portato avanti grazie a un gol di Madueke, mentre Trossard ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. La partita contro il Mansfield si sta giocando in un clima di grande tensione, con i Gunners che cercano di mantenere il vantaggio. La situazione in campo si è infiammata con l’uscita del giocatore infortunato, mentre il gol ha dato slancio alla squadra.

2026-03-07 15:16:00 Giorni caldissimi in redazione! L'Arsenal ha trovato l'importantissimo vantaggio di apertura nello scontro del quinto turno della FA Cup con Mansfield, allentando la pressione per gli uomini di Mikel Arteta dopo aver affrontato una battuta d'arresto per infortunio. Leandro Trossard è stato costretto a lasciare contro il Mansfield, squadra della League One, pochi minuti prima dell'apertura, indicando un problema al polpaccio. L'esterno belga è stato sostituito da Piero Hincapie, uno dei tanti nomi forti sulla panchina dell'Arsenal. E non passò molto tempo prima che la squadra della Premier League fosse in vantaggio. Un primo tiro dal limite dell'area dell'ex Chelsea viene parato, prima che la ribattuta venga travolta da Gabriel Martinelli.