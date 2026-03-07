Ma che sport è? Lotta in auto e rischia di strangolarsi | questo è il CarJitsu

Il CarJitsu è uno sport insolito che consiste in un combattimento tra due lottatori all’interno di un’auto parcheggiata. Durante le sfide, i partecipanti si affrontano muovendosi e cercando di prevalere nel veicolo stesso, con il rischio di strangolarsi o di farsi male. La disciplina ha attirato l’attenzione per la sua natura estrema e poco convenzionale.

Questo sì che è uno sport particolare! Si chiama CarJitsu e prevede un combattimento tra due lottatori all’interno di una macchina parcheggiata. Si possono usare prese, leve articolari e tecniche di sottomissione tipiche del jiu-jitsu. La lotta può diventare anche molto cruenta, come in questo caso: nello scontro, Jesse Nutting rischia lo strangolamento contro Steven Minski a causa della cintura di sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

