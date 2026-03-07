Lutto a Pagani addio a Padre Luciano Panella | i funerali a Sant' Alfonso

A Pagani si sono svolti i funerali di Padre Luciano Panella, scomparso dopo una breve malattia. Padre Luciano, che era stato superiore della Comunità Redentorista della città, è deceduto ieri mattina. La cerimonia funebre si è tenuta presso la chiesa di Sant’Alfonso, dove numerosi fedeli e religiosi si sono riuniti per rendere omaggio alla sua memoria.

Lutto a Pagani per la scomparsa, dopo un breve periodo di malattia, di Padre Luciano Panella. Già superiore della Comunità Redentorista di Pagani, Padre Luciano ha speso la sua vita al servizio del Vangelo, della Chiesa e della Missione Redentorista, diventando per tanti laici e religiosi, in.