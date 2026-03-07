Lutto a Pagani addio a Padre Luciano Panella | i funerai a Sant' Alfonso

A Pagani si svolgono i funerali di Padre Luciano Panella, scomparso dopo una breve malattia. Padre Luciano, già superiore della Comunità Redentorista locale, è deceduto lasciando un ricordo tra i fedeli e i religiosi. La cerimonia si tiene nella chiesa di Sant'Alfonso, dove sono presenti familiari, amici e membri della comunità religiosa. La salma è stata trasferita nella chiesa per i funerali.

Lutto a Pagani per la scomparsa, dopo un breve periodo di malattia, di Padre Luciano Panella. Già superiore della Comunità Redentorista di Pagani, Padre Luciano ha speso la sua vita al servizio del Vangelo, della Chiesa e della Missione Redentorista, diventando per tanti laici e religiosi, in.